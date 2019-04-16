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تهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين ضمن حملته التوعوية "#تراها_سهلة" بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر أنه يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
ويساعد تطبيق "تأكد"، الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية، المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وحث المركز المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة" وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً.
وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".
ولفت إلى أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
"لتبقى" يقدم نصائح لتوفير الكهرباء في التكييف بما يصل لـ 40%وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-16
تهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين ضمن حملته التوعوية "#تراها_سهلة" بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر أنه يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
ويساعد تطبيق "تأكد"، الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية، المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وحث المركز المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة" وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً.
وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".
ولفت إلى أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
04:07 PM
أوصى بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة
تهدف "بطاقة كفاءة الطاقة" التي تتصدر الأجهزة الكهربائية "أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإضاءة"، بالإضافة إلى السيارات والإطارات أن تكون المرشد الموثوق في اختيار الأفضل من حيث كفاءة توفير استهلاك الكهرباء والوقود.
وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين ضمن حملته التوعوية "#تراها_سهلة" بالعناية بقراءة "بطاقة كفاءة الطاقة" عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية، أو المركبات، أو الإطارات، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر أنه يهدف إلى تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك المحور الأساس في رصد تجاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاعي الأجهزة الكهربائية والمركبات.
ويساعد تطبيق "تأكد"، الذي يتم تحميله على الأجهزة الذكية، المستهلك في التحقق من صحة المعلومات على ملصقات بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة، وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات أو الإطارات، والتحقق من سريان صلاحية علامة الجودة، وكذلك استعراض المنتجات الحاصلة عليها.
وحث المركز المواطنين والمقيمين على التعرف على بطاقات "بطاقة كفاءة الطاقة" وما تتضمنه من معلومات مهمة للمستهلك تجعل علمية المفاضلة أمراً سهلاً.
وأوضح أنه عند فتح تطبيق "تأكد" على أحد أجهزة الجوال يُمكن للمستهلك المسح على بطاقة كفاءة الطاقة باستخدام قارئ رمز الاستجابة السريع QR، الذي يتيح مقارنة البيانات الظاهرة على التطبيق مع الموجودة على الملصق واستعراض مفصل عن مكونات ملصق بطاقة كفاءة الطاقة.
وأشار إلى إمكانية استخدام خاصية الإبلاغ آليًا الذي ينقل المستخدم إلى تطبيق وزارة التجارة والصناعة "بلاغ تجاري" في حال عدم مطابقة بيانات الملصق مع البيانات التي تظهر من تطبيق "تأكد".
ولفت إلى أن هناك خاصية لتقديم بلاغ لهيئة المواصفات للإبلاغ عن أي مخالفات.
، "لتبقى" يقدم نصائح لتوفير الكهرباء في التكييف بما يصل لـ 40% ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.