، بلاغ من مواطن يوقع بـ"مدعٍ" للطب البديل في الشرقية ،

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داهمت صحة الشرقية ممثلةً بإدارة الالتزام، مساء السبت الماضي، شقة بالدمام بمشاركة جهات أمنية مختصة يقيم فيها مواطن حضر من خارج مدينة الدمام يدّعي أنه يمارس الطب البديل.
وتعود التفاصيل إلى أن وزارة الصحة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأن هناك رجلاً يدّعي ممارسة أعمال الطب البديل، وعلى الفور وجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مدير إدارة الالتزام بصحة الشرقية بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المدّعي.
وتمثلت ادّعاءات ممارس الطب البديل والتي روّج لها عبر رسائل "واتساب" أنه يعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج) إضافة إلى أنه يدعي معالجة عرق النسا.
وعُثِر أثناء المداهمة على كمية من الأدوات يستخدمها المدعي لعلاج المرضى. وعلى إثره تم تحريز المضبوطات، وأعدّ الفريق المشترك بالمداهمة محضر بذلك، وإحالة القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.
وتبين "صحة الشرقية" أن مثل هذه الادّعاءات ليس لها أساس علمي يثبت جدواها، وغير مرخصة، بالإضافة إلى أن من يدّعونها لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة ولا ترخيصاً من جهات الاختصاص.
وتؤكد أنها سوف تتابع وترصد مثل هذه الادعاءات بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستعمل بمشيئة الله على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها؛ حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
بلاغ من مواطن يوقع بـ"مدعٍ" للطب البديل في الشرقيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
داهمت صحة الشرقية ممثلةً بإدارة الالتزام، مساء السبت الماضي، شقة بالدمام بمشاركة جهات أمنية مختصة يقيم فيها مواطن حضر من خارج مدينة الدمام يدّعي أنه يمارس الطب البديل.
وتعود التفاصيل إلى أن وزارة الصحة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأن هناك رجلاً يدّعي ممارسة أعمال الطب البديل، وعلى الفور وجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مدير إدارة الالتزام بصحة الشرقية بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المدّعي.
وتمثلت ادّعاءات ممارس الطب البديل والتي روّج لها عبر رسائل "واتساب" أنه يعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج) إضافة إلى أنه يدعي معالجة عرق النسا.
وعُثِر أثناء المداهمة على كمية من الأدوات يستخدمها المدعي لعلاج المرضى. وعلى إثره تم تحريز المضبوطات، وأعدّ الفريق المشترك بالمداهمة محضر بذلك، وإحالة القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.
وتبين "صحة الشرقية" أن مثل هذه الادّعاءات ليس لها أساس علمي يثبت جدواها، وغير مرخصة، بالإضافة إلى أن من يدّعونها لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة ولا ترخيصاً من جهات الاختصاص.
وتؤكد أنها سوف تتابع وترصد مثل هذه الادعاءات بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستعمل بمشيئة الله على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها؛ حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
04:02 PM
ادّعى أنه يعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب
داهمت صحة الشرقية ممثلةً بإدارة الالتزام، مساء السبت الماضي، شقة بالدمام بمشاركة جهات أمنية مختصة يقيم فيها مواطن حضر من خارج مدينة الدمام يدّعي أنه يمارس الطب البديل.
وتعود التفاصيل إلى أن وزارة الصحة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بأن هناك رجلاً يدّعي ممارسة أعمال الطب البديل، وعلى الفور وجّه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مدير إدارة الالتزام بصحة الشرقية بمتابعة وإجراء التنسيق اللازم للتعامل مع المدّعي.
وتمثلت ادّعاءات ممارس الطب البديل والتي روّج لها عبر رسائل "واتساب" أنه يعالج الانزلاقات والأبهر والتهاب الأعصاب، وعصب الأبهر (الغولنج) إضافة إلى أنه يدعي معالجة عرق النسا.
وعُثِر أثناء المداهمة على كمية من الأدوات يستخدمها المدعي لعلاج المرضى. وعلى إثره تم تحريز المضبوطات، وأعدّ الفريق المشترك بالمداهمة محضر بذلك، وإحالة القضية إلى الجهة القضائية بحكم الاختصاص.
وتبين "صحة الشرقية" أن مثل هذه الادّعاءات ليس لها أساس علمي يثبت جدواها، وغير مرخصة، بالإضافة إلى أن من يدّعونها لا يحملون مؤهلات علمية معتمدة ولا ترخيصاً من جهات الاختصاص.
وتؤكد أنها سوف تتابع وترصد مثل هذه الادعاءات بشكل دائم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وستعمل بمشيئة الله على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مروجيها؛ حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
، بلاغ من مواطن يوقع بـ"مدعٍ" للطب البديل في الشرقية ،
المصدر : الخليج 365
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