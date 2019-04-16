المسند: دخل طالع الذراعين والتكييف البارد سيعمل حتى هذا التاريخ

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ هطول أمطار متفرقة على المدينة المنوّرة، اليوم، ودخول طالع المؤخر “الذراعين” أيضاً.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: اليوم قد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة.

وأضاف اليوم دخول طالع المؤخر “الذراعين”، وتابع أن فترة تشغيل التكييف البارد ستستمر حتى الأيام العشرة الأخيرة من شهر أكتوبر في الشرق والوسط والشمال بوجه عام.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنوّرة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق.