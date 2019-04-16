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أوبر تطلق خاصية جديدة في السعودية تتعلق بالفتيات

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أطلقت شركة أوبر اليوم الثلاثاء الخاصية الأولى من نوعها عالمياً لتفضيل الراكبات المخصصة للسائقات السعوديات في المملكة العربية ، تمكنهن من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق، بعد إطلاقها تجريبياً خلال العام الماضي.

وحسب بيان اليوم، أظهرت أبحاث أوبر في فبراير/شباط 2018، أن ما يقارب 31% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، أبدين اهتماماً بالقيادة كفرصة لكسب الأرباح.

وفي دراسة أخرى أجرتها مؤخراً الشركة، وجدت أن 74% من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات وشملتهن الدراسة، أبدين اهتماماً بنقل الراكبات الإناث فقط.

يذكر بان السعودية سمحت للمواطنات بقيادة السيارات برخصة رسمية اعتباراً من 24 يونيو/ حزيران 2018، تنفيذاً لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول 2017، لتخرج السعودية من وضعية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة، بحسب " الأناضول".
 

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