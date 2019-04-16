أوبر تطلق خاصية جديدة في السعودية تتعلق بالفتيات

أطلقت شركة أوبر اليوم الثلاثاء الخاصية الأولى من نوعها عالمياً لتفضيل الراكبات المخصصة للسائقات السعوديات في المملكة العربية السعودية، تمكنهن من تفضيل الراكبات الإناث على التطبيق، بعد إطلاقها تجريبياً خلال العام الماضي.

وحسب بيان اليوم، أظهرت أبحاث أوبر في فبراير/شباط 2018، أن ما يقارب 31% من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع، أبدين اهتماماً بالقيادة كفرصة لكسب الأرباح.

وفي دراسة أخرى أجرتها مؤخراً الشركة، وجدت أن 74% من النساء اللواتي من المحتمل أن يصبحن سائقات وشملتهن الدراسة، أبدين اهتماماً بنقل الراكبات الإناث فقط.

يذكر بان السعودية سمحت للمواطنات بقيادة السيارات برخصة رسمية اعتباراً من 24 يونيو/ حزيران 2018، تنفيذاً لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز، في 26 سبتمبر/أيلول 2017، لتخرج السعودية من وضعية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة، بحسب " الأناضول".

