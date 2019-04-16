مكتب تحقيق الرؤية بمجلس الغرف السعودية يناقش استراتيجية «جودة الحياة»

عقد مجلس الغرف السعودية، ممثلًا في مكتب تحقيق الرؤية، لقاءً تعريفيًّا عن «استراتيجيات عمل قطاع الترويح وخطة عمله المستقبلية ودور القطاع الخاص»، برئاسة المهندس محمد بن سياف آل خشيل عضو مجلس إدارة المجلس.

وشارك في اللقاء، بحسب بيان صادر عن المجلس حصلت «عاجل» على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، فريق عمل برنامج جودة الحياة، برئاسة مدير الإدارة الاستراتيجية مشعل الرشيد، وحضور أصحاب الأعمال والمستثمرين، وذلك في مقر المجلس؛ لإصدار الاستراتيجية النهائية لعمل البرنامج.

ويعتبر «جودة الحياة»، أحد البرامج الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ حيث يحتضن هذا فرصًا استثمارية تصل إلى 7.7 مليار ريال.

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تضمَّن اللقاء تقديم عرض مرئي حول استراتيجية تطوير قطاع الترويح من التسوق والمطاعم ومراكز الاستجمام وأهميتها كأحد المتطلبات الرئيسة للبرنامج، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها من قلة الخيارات الترفيهية، ومحدودية المحتوى المحلي للمشروعات وسلسلة الإمدادات للوصول إلى الجودة اللازمة للخدمات والسلع المقدمة.

ويعمل برنامج جودة الحياة 2020 على عدة محاور، منها تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية لتحقيق التميز الرياضي عالميًّا، وتطوير وتنوع فرص الترفيه وتنمية مساهمة المملكة في الثقافة والفنون وتحسين المشهد الحضري في السعودية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المجتمعية المقدمة، مع خلق 346 ألف وظيفية، وتحقيق إيرادات غير نفطية بـ1.9مليار ريال، ونمو الناتج المحلي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج 20% سنويًّا، ومساهمة المحتوى المحلي في قطاعات البرنامج بنسبة 67%.

كما يختص البرنامج بمجموعة من السمات لمضاعفة الخيارات الترفيهية واتساعها جغرافيًّا لتشمل مناطق المملكة، منها إنشاء جزيرة الفنون والثقافة، و45 دار سينما و16 مسرحًا ومدينة مائية وثلاث مدن للملاهي و16 مركزًا للترفيه العالي، و42 مكتبة ومجمع الفنون الملكي في الرياض، وإشراك 325 ألف فتاة في حصص التربية البدنية وتأهيل 7500 معلمة وتجهيز 1500 مدرسة بصالات رياضية.