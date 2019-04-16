مصادر «عاجل»: منحة زواج المستفيدة من المعاش العائلي 18 ضعف نصيبها الشهري

أوضحت مصادر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في تصريحات لـ«عاجل»، كيفية صرف منحة زواج للمستفيدة من معاش أفراد العائلة في حالة زواجها.

وقالت المصادر، إنّ المستفيدة من معاش أفراد العائلة بالتأمينات الاجتماعية (الأرملة، البنت، بنت الابن، الأخت)، تُصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، ومن ثمَّ يوقف صرف المعاش لها.

وأضافت، أنّه في حالة طلاقها أو ترمّلها مرة أخرى، يُعاد إدراجها ضمن المستفيدين، وتحصل على المعاش مرة أخرى.

وكانت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، قد أفادت في تغريدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الإثنين، بأنّه يحق للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك، ومعاشها التقاعدي.