سفراء السعودية الجدد يؤدون القسم أمام خادم الحرمين الشريفين

أدَّى السفراء المعنيون في عددٍ من الدول، القسم، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء.

والسفراء المعنيون هم: سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعيَّن لدى جمهورية النمسا الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، والسفير المعيَّن لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

بعد ذلك، تشرَّف السفراء الذين أدُّوا القسم، وكلٌ من السفير المعيَّن لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعيَّن لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعيَّن لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.

جاء ذلك، بحضور وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم .