«هدف» يلبّي احتياجات سوق العمل بتطوير دورات «دروب»

أكَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الثلاثاء، تطوير دورات برنامج التدريب الإلكتروني «دروب»، بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص؛ للتأكُّد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الصندوق، حصلت «عاجل» على نسخة منه، بأنّ دورات «دروب» تهدف إلى تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيًّا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

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ويعتبر «دروب» برنامجًا شاملًا، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مرورًا بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، والتي تمنح الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات، كما يقدم «دروب» فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل، ويتمتع بدعمٍ حكومي كبير وشراكات استراتيجية مع كبرى الشركات بالقطاع الخاص.

ويختصر «دروب» المسافة بين الباحث أو الباحث عن عمل والحصول على الوظيفة، فهو يقدم التدريب الذي يُمكن من تطوير المهارات الوظيفية، وفي حين تقدم المقرّرات في منصة دروب الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، باستثناء المقرّرات اللّغوية، فهي تُقدّم باللّغة المطلوب تعلّمها.

وأكّد «هدف»، أنه بإمكان الراغبين التسجيل في الدورات التدريبية لـ«دروب»، عبر الرابط بالضغط هنا.