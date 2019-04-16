السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في العاصمة الكينية



نيروبي 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

ارتفع عدد المصابين بمرض الكوليرا في العاصمة الكينية نيروبي إلى ثمانية أشخاص.

وذكر مستشفى نيروبي - أحد أكبر مستشفيات العاصمة الكينية - في بيان اليوم أن العاصمة نيروبي شهدت زيادة في عدد حالات الإصابة بالكوليرا حيث أصيب ثمانية من العاملين بالمستشفى بالمرض.

وأوضح البيان أنه طبق كل التدابير الوقائية بالمستشفى.

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16:03ت م

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