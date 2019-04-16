سياسي / مجلس النواب اليمني يدين في بيانه الختامي اعتداءات مليشيات الحوثي المتكررة على المدن الآهلة بالسكان في المملكة



سيؤن 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أصدر مجلس النواب اليمني اليوم، بيانًا اختاميًا أدان فيه اعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة على أراضي المملكة العربية

ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني كافة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى التصدي لها، مقدمًا للمملكة العربية السعودية الشكر والامتنان ولدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على تجاوبها مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، مثمنًا استضافة المملكة لمئات الآلاف من أبناء الشعب.

وأكد مجلس النواب اليمني، ضرورة تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واعتبار كل الإجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، والتأكيد على المرجعيات الثلاث كأساس وحيد لايقبل التغيير كحل سياسي في اليمن.

كما دعا المجلس دول تحالف دعم الشرعية إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن.

// انتهى //

16:03ت م

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سيؤن 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسأصدر مجلس النواب اليمني اليوم، بيانًا اختاميًا أدان فيه اعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية بما في ذلك استهداف المدن الآهلة بالسكان والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وكذلك ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية، وإلزام الميليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.ودعا المجلس أبناء الشعب اليمني كافة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى التصدي لها، مقدمًا للمملكة العربية السعودية الشكر والامتنان ولدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على تجاوبها مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية، مثمنًا استضافة المملكة لمئات الآلاف من أبناء الشعب.وأكد مجلس النواب اليمني، ضرورة تخليص اليمن من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واعتبار كل الإجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، والتأكيد على المرجعيات الثلاث كأساس وحيد لايقبل التغيير كحل سياسي في اليمن.كما دعا المجلس دول تحالف دعم الشرعية إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن.// انتهى //16:03ت م0131

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