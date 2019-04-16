السعودية اليوم/ الدكتور التميمي: الاعتماد الصحي للمنشآت بالمملكة عمل قفزة كبيرة في مستوى الأمان الطبي



الرياض 11 شعبان 1440 الموافق 16 أبريل 2019 واس.

نوّه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، بالاعتماد الصحي للمنشآت بالمملكة، عادّه قفزة كبيرة على مستوى الأمان الطبي.

جاء ذلك في ثنايا كلمته التي ألقاها خلال إطلاق مشروع حملة "لا للنطاق الأحمر"، التي نظمها التجمع الصحي الأول اليوم بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة بوزارة الصحة والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، بهدف زيادة مستوى الأمان في منشآت التجمع، وبحضور قيادات المنشآت.

من جانبها أوضحت مدير الإدارة العامة بوزارة الصحة هيفاء النعيمي أن مشروع "لا للنطاق الأحمر" هو ذو أولوية عالية لمعالي وزير الصحة، لافتة إلى أن المشروع يقوم على المتابعة بشكل دوري لكفاءة الأداء بالمنشآت الصحية للوصول لمستوى عالي من الأمان بالرعاية الصحية.

من جهته قدم نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الأول للتميز الصحي الدكتور حسن عريبي، شكره وتقديره لمدينة الملك سعود الطبية لاحتضانها الحملة، حيث هدف من خلالها لفتح نافذة مع مسؤلي وزارة الصحة في التشاور معهم للوصول لأعلى مستويات الأمان، إلى جانب استغلال وجود خيرة المقيمين من خارج المملكة والاستفادة من خبراتهم.

واستعرضت المدير التنفيذي المشارك للجودة بالتجمع الصحي الأول الدكتورة نعيمة الجهني بدورها، أداء منشآت التجمع في تطبيق المعايير الأساسية لسلامة المرضى البالغة 20 معيار، حيث بلغت نسبة النطاق الأخضر في منشآت التجمع 73%، في حين بلغت نسبة تطبيق المعايير بالنطاق الأصفر 25%، والأحمر بنسبة 2%، مؤكدة على أهمية اتباع خطة التجمع في المعايير الأساسية لتحقيق الاستدامة بالنطاق الأخضر.

وأشارت الجهني إلى الهدف الرئيسي للحملة المتمثل في رفع الأداء وتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، منوهةً بالمعدل العام لنتائج سباهي للتجمع الأول لمعايير السلامة "ESR" الذي يقع في النطاق الأخضر في أربع منشآت صحية من التجمع الأول ومنشأة واحدة فقط في النطاق الأصفر.

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16:01ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.