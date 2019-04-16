السعودية اليوم / نائب أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الكوري الجنوبي لدى المملكة



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بمكتبه بالإمارة اليوم , القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة سانغ كيون لي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب سمو نائب أمير المنطقة بالقنصل الكوري الجنوبي ومرافقيه متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين البلدين.

//انتهى//

15:51ت م

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