السعودية اليوم / أمير منطقة القصيم يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الشورى



بريدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق16 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة , بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة , اليوم , وفداً من أعضاء مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس سعد بن صالح السبتي.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالوفد الذي يزور المنطقة في إطار التعاون بين مجلس الشورى ومجالس المناطق , منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله - , وجهود مباركة من قبل معالي رئيس المجلس معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ، وأعضاء المجلس كافة من حرص على خدمة الوطن والمواطن.

من جانبه أعرب رئيس وفد مجلس الشورى صالح بن سعد السبتي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين عام مجلس المنطقة عسم الرمضي.

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15:50ت م

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