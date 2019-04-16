السعودية اليوم / استمرار فعاليات المهرجان البحري الرابع بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل



الجبيل 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

تستمر فعاليات المهرجان البحري الرابع لليوم العاشر على التوالي الذي تنظمه قيادة الأسطول الشرقي بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل.

وقد شهد المهرجان عروضاً وفعاليات بحرية، وفعاليات الطيران الشراعي، والعروض الاستعراضية، والفلاي بورد، ومسابقات، ومسيرات، والقفز المظلي، وعروضا ترفيهية وأجنحة للاسر المنتجة ومعرضا للقطع العسكرية الخفيفة وأجنحة لعدد من الجهات الحكومية، ولكثرة الاعداد العائلة من الزوار تم تمديد مدة فعاليات المهرجان.

الجدير بالذكر ان هذا المهرجان يهدف من خلال فعالياته لتعزيز الانتماء الوطني، وتقوية اللحمة الوطنية، وإبراز جهود وقوة وعمل رجال القوات المسلحة في كل المجالات البحرية والبرية، وقد شهد المهرجان هذا العام مشاركة فاعلة وكبيرة من الأسر المنتجة والعديد من الفعاليات للأسر والعوائل .

// انتهى //

15:25ت م

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