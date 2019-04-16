السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن مبادرة "الأولوية لهم" لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل .



عرعر 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتب سموه بمقر الإمارة اليوم, مبادرة "الأولوية لهم"، التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتختص في حث القطاعات الحكومية والأهلية بعمل مسار سريع لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل .

وتهدف المبادرة إلى خدمة ذوي الإعاقة وكبار السن والحوامل من خلال متابعة تطبيق وتفعيل مبادرة "الأولوية لهم على أرض الواقع ومتابعة ذلك عبر زيارة عدد من القطاعات الأهلية والحكومية وغيرها في الأماكن العامة .

وأشاد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية خلال استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة النوري العنزي، بمبادرة الوزارة لتأهيل مساراً لخدمة لذوي الإعاقة وكبار السن، و خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الخدمة لهم في أسرع وقت ممكن، سائلاً الله أن تحقق هذه المبادرة الأهداف المرجوة من إطلاقها لتعزيز الخدمة المجتمعية والإنسانية لذوي الإعاقة

وكبار السن في المملكة .

// انتهى //

15:23ت م

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