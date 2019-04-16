السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يستقبل أبناء الشيخ سلامة الحبيشي رحمة الله



تبوك 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ,بمكتب سموه اليوم , أبناء الشيخ سلامه بن عيد الحبيشي شيخ قبيلة حبيش بمحافظة أملج – رحمة الله – والذين قدموا للسلام على سموه مقدمين شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك مواساته وتعزيته في وفاة فقيدهم, كما اعربوا عن بالغ شكرهم وامتنانهم لسموه على ماحظي والدهم به من اهتمام ورعاية من سموه خلال فتره مرضه حتى وفاته, سائلين الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

// انتهى //

15:23ت م

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