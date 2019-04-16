السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يبدأ غداً زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية



الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الروس، ويزور مقر مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكو سموس)، ومراكز الأبحاث، والشركات الرائدة في الصناعات المرتبطة بالفضاء ، ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، ومركز التحكم بالبعثات الفضائية.

وتأتي زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا استجابة للدعوة التي تلقاها سموه من المبعوث الخاص للرئيس الروسي في مجالات التعاون الدولي والفضاء مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية الدكتور ديمري روقوزين، وانطلاقاً لسلسلة من الزيارات الاستطلاعية للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجالات الفضاء وتوطيداً للعلاقات في هذا المجال مع الدول الصديقة.

وتكتسب الزيارة أهمية نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والتكامل الكبير في مجالات الفضاء بينهما والاتفاقيات الموقعة لتطوير هذا التعاون التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وتهدف الزيارة بشكل أساس الى بناء علاقة استراتيجية في مجال الفضاء تفعيلاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في الخامس من أكتوبر 2017م.

// انتهى //

15:10ت م

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الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسيبدأ صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء يوم غد الأربعاء زيارة عمل رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر ثلاثة أيام.وسيلتقي سموه خلال الزيارة عدداً من كبار المسؤولين الروس، ويزور مقر مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية (روسكو سموس)، ومراكز الأبحاث، والشركات الرائدة في الصناعات المرتبطة بالفضاء ، ومركز يوري جاجارين لتدريب رواد الفضاء، ومركز التحكم بالبعثات الفضائية.وتأتي زيارة الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا استجابة للدعوة التي تلقاها سموه من المبعوث الخاص للرئيس الروسي في مجالات التعاون الدولي والفضاء مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية الدكتور ديمري روقوزين، وانطلاقاً لسلسلة من الزيارات الاستطلاعية للاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في مجالات الفضاء وتوطيداً للعلاقات في هذا المجال مع الدول الصديقة.وتكتسب الزيارة أهمية نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين والتكامل الكبير في مجالات الفضاء بينهما والاتفاقيات الموقعة لتطوير هذا التعاون التي تحظى باهتمام خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين.وتهدف الزيارة بشكل أساس الى بناء علاقة استراتيجية في مجال الفضاء تفعيلاً لبنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين للتعاون في مجال الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية التي جرى التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو في الخامس من أكتوبر 2017م.// انتهى //15:10ت م0107

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