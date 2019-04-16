

الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجاريه بالرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير وأعضاء اللجنة .

وجرى خلال الاستقبال مناقشة استعدادات غرفة الرياض لإطلاق مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في نسخته الجديدة في صيف عام 2019، واستمع سموه لإيجاز عن تنظيم المهرجان وتطوير فعالياته بما يليق بمنطقة الرياض ويسهم في تنشيط الحركة التجارية والترفيهية خلال الصيف.

ونوه العجلان بالدعم الذي تلقاه غرفة الرياض من سمو أمير المنطقة في كافة أنشطتها وفعالياتها، ومن ضمنها مهرجان الرياض الذي يقام برعاية كريمة من سموه وسمو نائبه حفظهما الله، كما عبر عن شكره لسمو الأمير لاهتمامه باستقبالهم ومتابعة الاستعدادات والترتيبات لتنظيم المهرجان.

وقدم رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجد الحكير عرضاً عن برامج المهرجان في نسخته هذا العام وما يتضمنه من تطوير وأفكار جديدة تقدم هذا العام، مشيراً إلى تنوع البرامج والمشاركات الداخلية والخارجية التي تستهدف جذب وإمتاع جمهور المهرجان من المواطنين والزائرين، وقدم شكره وتقديره لاهتمام ودعم سموه وسمو نائبه للمهرجان .

وأكد الأمير فيصل بن بندر على أهمية تضافر الجهود ودعم العمل الواحد في مهرجان الرياض للتسوق والترفيه مبيناً مكانة الرياض ودورها السياحي والتنمية السياحية والثقافية التي تشهدها معرباً عن شكره للجميع ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح .

// انتهى //

15:08ت م

0106





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.