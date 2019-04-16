شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شقتين للعمالة الوافدة المخالفة بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أسفرت الحملة الوطنية"وطن بلا مخالف"في المنطقة الشرقية والتي تشارك فيها أمانة المنطقة الشرقية ومكتب العمل بالدمام التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة،وفرع وزارة التجارة بالمنطقة،وشعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام، عن ضبط شقتين للعمالة الوافدة المخالفة بوسط الدمام.

وقامت العمالة بتزوير بصمات شرائح الهواتف النقالة، مستغلين صور بطاقات المواطنين وهويات أجنبية، فيما تم ضبط ومصادرة أكثر من 3000 ثلاثة آلاف شريحة لشبكات متعددة وبصمات مزورة وأجهزة حاسب الي، و 1200 جوال يعاد صيانتها وتجهيزها للبيع بالأسواق ممتهنين الغش التجاري والتزوير.

وقامت الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة، بالتحفظ وحصر المضبوطات وإعداد المحاضر المشتركة بين الجهات المشاركة في الحملة، فيما تم اتخاذ الاجراءات النظامية بحق أصحاب الشقق المخالفة والعمالة من جهة الاختصاص.

ويأتي تكثيف الجولات الرقابية والحملات الميدانية بناء على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير ومتابعة من قبل وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، في مشاركة ودعم الفرق الرقابية بوكالة الخدمات بكامل طاقاتها مع الجهات المختصة المشاركة في حملة "وطن بلا مخالف" لضبط المخالفين في المحلات التجارية والمطاعم والمناطق الصناعية والمستودعات وأسواق النفع العام والأماكن المشبوهة بشقق العمالة المخالفة .