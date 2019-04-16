شكرا لقرائتكم خبر عن "التخصصي" يعقد ورشة عمل "التواصل الفعال" والان نبدء بالتفاصيل

عقدت في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام ورشة عمل بعنوان "التواصل الفعال"، وذلك بحضور عدد من أعضاء لجان التطوير المهني بأقسام تمريض مركز الأورام، من أجل رفع كفائة الفريق وتحسين خطط التطوير لتحقيق أعلى مستويات التواصل المهني بين المرضى وذويهم والفريق الطبي بشكل مهني وايجابي.

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