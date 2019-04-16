شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تسحب بعض تشغيلات حشوات الثدي الخشنة والان نبدء بالتفاصيل

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء بعض تشغيلات حشوات الثدي ذات الأسطح الخشنة التي ينتجها مصنع "Allergan" لاحتمال تأثيرها على السلامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الغذاء والدواء" تسحب بعض تشغيلات حشوات الثدي الخشنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.