شكرا لقرائتكم خبر عن تقليل وقت انتظار صرف الأدوية بنسبة 30% بتخصصي الدمام والان نبدء بالتفاصيل

دشن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ، نظام "إدارة قوائم الانتظار في الصدليات"، حيث تم تشغيل 4 أجهزة في الصيدليات الخارجية للمستشفى، والذي سيساعد في تقليل وقت انتظار المرضى لصرف الأدوية بنسبة 30%، سعياً نحو تعزيز جودة الخدمة وتقليل وقت الانتظار.

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