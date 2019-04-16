خبراء لـ”المواطن”: هكذا ينظم الطلاب وقتهم للحصول على أفضل النتائج

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

مع اقتراب اختبارات نهاية العام يزيد القلق والتوتر عند الطلاب وربما يسبب هذا الخوف في غياب التوفيق لدى بعض الطلاب والطالبات وأيضا تتنشر ظاهرة التفحيط بعد الاختبارات والتي قد تسبب حوادث مروعة يروح ضحيتها هؤلاء الطلاب.

“متابعات الخليج 365” سلطت الضوء على هذا الموضوع الهام، حيث يقدم خبراء النفس نصائحهم الدائمة للطلاب والطالبات في هذه الفترة الحرجة وأيضا تستعد إدارات المرور والدوريات لتنظيم عملية أداء الاختبارات في يسر وسهولة.

تنظيم الوقت والابتعاد عن التوتر:

بداية قالت الإخصائية الاجتماعية والمستشارة الأسرية الدكتورة غالية الشمراني لـ”متابعات الخليج 365” ضمن نصائحها للطلاب: انفض عنك الخوف والتوتر والإحساس بالعجز واتسم بالهدوء، حتى يمكنك إنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت البسيط المتبقي وحاول استيعاب النصائح التالية جيدا :

-إعطاء الدراسة والاختبارات الوقت الكافي وعدم تأجيل المذاكرة إلى يوم المادة من أجل عدم الضغط على النفس، تجهيز المكان المريح والخاص للمذاكرة، وأن يكون ذا إضاءة جيدة ووجود مقعد مريح وأجواء هادئة

– الغذاء الجيد والمفيد له دور في المساعدة على التركيز والابتعاد عن المنبهات والمنشطات والنوم الجيد

– البحث عن أسئلة سابقة في المادة سواء كانت شهرية أو أسئلة من العام الماضي وحلها ومراجعتها

-البداية في المذاكرة بالمادة الأسهل من أجل إعطاء النفس دافعا كبيرا للمذاكرة

-تلخيص المذاكرة على شكل نقاط وفي أوراق خارجية من أجل تسهيل عملية استرجاع المعلومات.

-ربط المعلومات بعضها ببعض والمذاكرة بطريقة الخرائط الذهنية لتسهيل المذاكرة

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استعدادت المرور والدوريات:

في سياق متصل تحدث مدير شعبة السلامة بمرور جازان الرائد توفيق النعمي عن استعدادات المرور لتنظيم الاختبارات بقوله “هناك للأسف بعض السلوكيات والمخالفات التي يقوم بها بعض الطلاب خلال فترة أداء الاختبارات عند استخدام مركباتهم مثل ارتكاب مخالفة التفحيط أمام ساحات المدارس والحدائق والقيام بارتكاب مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية أثناء الضوء الأحمر سعيا منهم للوصول إلى المدرسة قبل بداية الاختبار”.

وأضاف “أن مخالفات السرعة العالية والمناورات على الطرق تعرض حياة الطلاب وحياة غيرهم للخطر ونحن في إدارة مرور منطقة جازان وبتوجيهات من سعادة العقيد راشد بن سعيد الغامدي على أتم الاستعدادات المرورية لمواكبة وتغطية فترة الاختبارات سعيا منا لتنظيم حركة السير وتيسير انتقال الطلاب إلى مدارسهم والعودة منها، وللحد من قيام بعض الطلاب من ارتكاب المخالفات المرورية وتوفير الأجواء المناسبة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وأمان”.

وختم تصريحاته لـ”متابعات الخليج 365“، قائلا في الأخير نهيب بأولياء الأمور متابعة أبنائهم وانتقالهم للمدارس وعودتهم وكما قال صلى الله عليه وسلم “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” متمنين التوفيق لجميع الطلاب لما يخدم دينهم ومليكهم ووطنهم.

أصدقاء السوء والمخدرات :

فيما بين الأستاذ فيصل حكمي لـ”متابعات الخليج 365” أن المنشطات والمخدرات تنتشر خلال الاختبارات، وخاصة من أصدقاء السوء والتي تدخل الوهم إلى نفوس الطلاب والطالبات، وخداعهم بأنها تساعد على المذاكرة والحفظ السريع.

وأضاف هنا يجب على كل أب وأم النظر إلى أولادهم ومساعدتهم في المذاكرة وعدم تركهم خارج المنزل لأوقات متأخرة بغرض المذاكرة عند الأصدقاء.

وختم حكمي بقوله “الحمد لله على كل شيء فنحن نعيش في بلاد الحرمين الشريفين بلد الأمن والأمان، والاهتمام من قبل ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم بالمواطنين والطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، ولا ننسى الدور الكبير التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات والرسائل التوعوية التي تصلنا على جوالاتنا سائلين الله أن يحفظ أولادنا من كل شر ومكروه”.