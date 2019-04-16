هل يشمل دعم حساب المواطن فرق أسعار البنزين 95 ؟

2019-04-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

مع إعلان شركة أرامكو قبل أيام مراجعتها أسعار البنزيل 91 و 95 انهالت الأسئلة على حساب متابعات الخليج 365 للاستفسار عن إمكانية زيادة الدعم بالنسبة للمستفيدين.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 في أكثر من مرة على أنه تمت مراعاة هذه الزيادات عند إقرار السياسات وتحديد معايير صرف الدعم والاستحقاق خاصة فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والبنزين 91.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردا على استفسار بهذا الشأن إنه يتم تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود بنزين 91 والكهرباء بعد تصحيحها.

ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن مبالغ الدعم توزعت على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.

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وأضاف : منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.