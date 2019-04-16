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في عهد أردوغان.. البطالة في تركيا ترتفع لأعلى مستوياتها
متابعات الخليج 365 - متابعة
كشفت تقارير متداولة، عن ارتفاع معدل البطالة في تركيا، في يناير الماضي، لأعلى مستوى في عشر سنوات.
ووفقاً لبيانات صدرت عن هيئة الإحصاء التركية “تركستات”، ونقلتها وكالة “بلومبرج” للأنباء، فإن البطالة ارتفعت بأكثر من المتوقع إلى 14.7% في يناير الماضي، مقابل 13.5% في الشهر السابق.
ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4.7 مليون شخص، بارتفاع 1.26 مليون شخص عن يناير من العام الماضي، كما وصلت البطالة في صفوف الشباب إلى 26.7%.
ولفتت بلومبرج إلى أن حدة فقدان الوظائف تؤكد التحديات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، بعدما دخلت في ركودها الأول في عشر سنوات بعد انهيار العملة العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن البطالة تتجاوز 10% في معظم البلديات التي كان يحكمها الحزب الحاكم وحلفاؤه القوميون، وتمكنت المعارضة من الفوز فيها في الانتخابات الأخيرة.
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