شكرا لقرائتكم خبر عن «إرشاد الحافلات في مكة والمدينة» يطلق أعماله لاستقبال حج 1440 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

انطلق مكتب ارشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة بأعماله استعدادا لاستقبال موسم الحج لهذا العام 1440هـ، بتجهيز كافة المواقع ورسم الخطط اللازمة في كل عام تمهيداً لتنفيذها قبل موسم الحج.

وأوضح المدير العام لمكتب إرشاد الحافلات بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبدالله سندي، أن المكتب انطلق هذا العام بوقت مبكر استعداداً لاستقبال موسم الحج، مبيناً ان جميع الخطط التي وضعها المكتب سيتم تنفيذها تدريجياً وحسب ماتم جدولته لحين الانتهاء من الموسم كما هو المعمول به في كل عام.

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وأكد سندي أن المكتب يواصل تنسيقه المستمر لتطوير وتحسين أعماله بما يواكب رؤية المملكة 2030 وتنفيذ توجهات وزارة الحج والعمرة بدعم من الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات، لتقديم جميع التسهيلات المالية والإدارية لتنفيذ الخطة التشغيلية التي يعدها المكتب لموسم الحج والتطوير اللازم، بالإضافة إلى الإشراف العام من قبل مسئولي وزارة الحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لتقديم الخدمات المميزة.

ونوه الى أن الاستعدادات الأولية التي يعمل على تنفيذها المكتب منذ وقت مبكر، تأتي بناءً على توجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح مشاط ووكلائهم الكرام تلبيةً لاهتمام القيادة الرشيدة بتوفير أقصى سُبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وبين عبدالله سندي أن مواقع مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تعمل على مدار الساعة بكوادر وطنية مدربة ومرشدين ميدانيين يتم تأهيلهم لخدمة ضيوف الرحمن بتقنيات حديثة متطورة، وذلك لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين في تسهيل المهام والأعمال على الحجيج.