السعودية | الأميرة ريما بنت بندر تؤدي القسم أمام العاهل السعودي

شكرا لقرائتكم الأميرة ريما بنت بندر تؤدي القسم أمام العاهل السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأميركية، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة بالعاصمة الرياض، الثلاثاء.

وكذلك أدى القسم أمام العاهل السعودي كل من: الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والسفير المعين لدى جمهورية النمسا، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.