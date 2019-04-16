محمد بن مسعود - الدمام - التقديم يبدأ غدًا.. والشروط بموقع عمادة الموارد البشرية أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "مدرس لغة المستوى الخامس والسادس" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة، وكلية المجتمع بالرياض. وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأربعاء وينتهي يوم الخميس 20 شعبان الجاري. وظائف "مدرس لغة" للجنسين بجامعة الملك سعود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-16 أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "مدرس لغة المستوى الخامس والسادس" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة، وكلية المجتمع بالرياض. وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأربعاء وينتهي يوم الخميس 20 شعبان الجاري. Advertisements 16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440 02:40 PM التقديم يبدأ غدًا.. والشروط بموقع عمادة الموارد البشرية التقديم يبدأ غدًا.. والشروط بموقع عمادة الموارد البشرية أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية "للرجال والنساء" بمسمّى "مدرس لغة المستوى الخامس والسادس" لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عمادة السنة الأولى المشتركة، وكلية المجتمع بالرياض. وأهابت الجامعة بالراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة والاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa. وأشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم غد الأربعاء وينتهي يوم الخميس 20 شعبان الجاري. ، وظائف "مدرس لغة" للجنسين بجامعة الملك سعود ،

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