، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تطلق الدفعة الثالثة من "سايبر برو" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لرفع كفاءة ومهارات الموظفين الحكوميين العاملين في المجال

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدفعة الثالثة من الدورات التدريبية ضمن مبادرة تدريب الأمن السيبراني CyberPro، التي تهدف لرفع كفاءة ومهارات الموظفين الحكوميين العاملين في مجال الأمن السيبراني وطلبة الجامعات حديثي التخرج في التخصصات ذات العلاقة بالأمن السيبراني، حيث تستهدف المبادرة في عامها الأول تدريب ٨٠٠ من أبناء وبنات الوطن العاملين في هذا المجال والمقبلين على العمل فيه، وذلك لدعم الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار لدعم تحقيق رؤية ٢٠٣٠.

ويقدم التدريب من خلال جهات عالمية متخصصة وتحت إشراف الهيئة.

ويستفيد من دورات الدفعة الثالثة ١٤٦ متدرباً ومتدربة من موظفي الجهات الحكومية، حيث اشتملت الدفعة على خمس دورات موزعة على ثلاثة مستويات: مستوى التأسيس والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

واشتملت دورات مستوى التأسيس على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات: أنظمة التشغيل والشبكات وأساسيات الأمن السيبراني.

اشتملت دورات المستوى المتوسط على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أربعة أسابيع في مجالات الاختراق الأخلاقي والأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب، أما دورة المستوى المتقدم بعنوان "اختبار الاختراق" فقد اشتملت على تدريب نظري وعملي مكثف لمدة أسبوعين في مجالات اختبار الاختراق في الشبكات واختبار الاختراق في تطبيقات الويب والاختراق الأخلاقي المتقدم.

وقد بلغ إجمالي عدد المتدربين في هذه المبادرة منذ انطلاقها ٥٢٨ متدربًا منهم ٣٧٨ متدربًا من الموظفين في ٩٩ جهة حكومية و١٥٠ متدربًا من الطلبة حديثي التخرج من ٢١ جامعة سعودية، كما سيتم تنفيذ دفعة خاصة بطلبة الجامعات المتوقع تخرجهم في الفصل الدراسي الحالي سيستفيد منها قرابة ٢٠٠ طالب وطالبة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مجال بناء القدارت الوطنية لمواجهة النقص في الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني وسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل لحماية الفضاء السيبراني للمملكة، إذ تم في وقت سابق وبالشراكة مع وزارة التعليم تقديم ٥٤٠ بعثة لطلاب وطالبات المملكة ضمن مبادرة لابتعاث ٢٠٠٠ مبتعث لدراسة الأمن السيبراني في جامعات عالمية متميزة من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.