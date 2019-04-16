، هل ناقشت الرياض وموسكو تبعات الدعم الإيراني للحوثيين؟ "الجبير" يجيب ،

- 1/2
- 2/2
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد المملكة في المنتدى "الروسي العربي"، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن إمداد إيران للانقلابيين الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن والسعودية.
وقال "الجبير" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: "لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن".
وتابع "الجبير": "إيران تمد الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأدان الحوثيين في هذا الوقت".
وأضاف "الجبير" تعليقاً على استئناف انعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن: "نحن ندعم أي شيء يسهم في تعزيز الشرعية؛ لإخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وتابع "الجبير": "هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي".
وأتم "الجبير": "مماطلة الحوثيين هي سبب عدم إحراز أي تقدم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ونأمل أن يستطيع المجتمع الدولي إلزام الحوثيين بتطبيق اتفاقية ستوكهولم وقرار مجلس الأمن".
هل ناقشت الرياض وموسكو تبعات الدعم الإيراني للحوثيين؟ "الجبير" يجيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد المملكة في المنتدى "الروسي العربي"، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن إمداد إيران للانقلابيين الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن والسعودية.
وقال "الجبير" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: "لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن".
وتابع "الجبير": "إيران تمد الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأدان الحوثيين في هذا الوقت".
وأضاف "الجبير" تعليقاً على استئناف انعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن: "نحن ندعم أي شيء يسهم في تعزيز الشرعية؛ لإخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وتابع "الجبير": "هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي".
وأتم "الجبير": "مماطلة الحوثيين هي سبب عدم إحراز أي تقدم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ونأمل أن يستطيع المجتمع الدولي إلزام الحوثيين بتطبيق اتفاقية ستوكهولم وقرار مجلس الأمن".
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
02:21 PM
أكد أن طهران تمدّ الانقلابيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في بلدين
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي يترأس وفد المملكة في المنتدى "الروسي العربي"، أن الرياض ناقشت مع أعضاء مجلس الأمن إمداد إيران للانقلابيين الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن والسعودية.
وقال "الجبير" في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة عن سؤال حول ما إذا كانت السعودية بحثت مع الجانب الروسي تبعات تمويل إيران للحوثيين: "لا لم ندخل في التفاصيل، لكن ناقشنا هذا الموضوع مع أعضاء مجلس الأمن".
وتابع "الجبير": "إيران تمد الحوثيين بصواريخ بالستية تُستخدم ضد المدنيين في اليمن وفي المملكة العربية السعودية، هذا أمر يخالف الأنظمة والقوانين الدولية، والمجتمع الدولي يدرك ذلك، وأدان الحوثيين في هذا الوقت".
وأضاف "الجبير" تعليقاً على استئناف انعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن: "نحن ندعم أي شيء يسهم في تعزيز الشرعية؛ لإخراج اليمن من الأزمة التي يمر بها، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".
وتابع "الجبير": "هناك إجماع بين التحالف اليمني المبني على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216 وهناك إجماع في المجتمع الدولي على أهمية تطبيق اتفاق ستوكهولم وعدم المماطلة من قبل الحوثي".
وأتم "الجبير": "مماطلة الحوثيين هي سبب عدم إحراز أي تقدم في إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة، ونأمل أن يستطيع المجتمع الدولي إلزام الحوثيين بتطبيق اتفاقية ستوكهولم وقرار مجلس الأمن".
، هل ناقشت الرياض وموسكو تبعات الدعم الإيراني للحوثيين؟ "الجبير" يجيب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر هل ناقشت الرياض وموسكو تبعات الدعم الإيراني للحوثيين؟ "الجبير" يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.