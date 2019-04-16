، نائب أمير منطقة مكة يرعى ملتقى أئمة الحرمين السادس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان: القرآن العظيم وأثره في حماية الشباب وبرعاية "الخليج 365"

تقيم مؤسسة مجمع إمام الدعوة الخيرية بمكة المكرمة، اليوم برعاية نائب أمير منطقة مكة بدر بن سلطان بن عبدالعزير آل سعود، حفل افتتاح ملتقى أئمة الحرمين الشريفين القرآني السادس بعنوان "القرآن الكريم وأثره العظيم في حماية الشباب من التطرّف والانحراف"، وذلك برعاية إعلامية من "الخليج 365".

كما يدشن نائب أمير المنطقة أول معهد خيري تدريبي لأبناء شهداء الواجب، بعد صلاة مغرب اليوم.