، إنذار قنبلة.. إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، عن إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما نقلته قنوات إخبارية في خبر عاجل.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الواقعة، في انتظار بيان مفصل.