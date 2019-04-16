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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، عن إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما نقلته قنوات إخبارية في خبر عاجل.
ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الواقعة، في انتظار بيان مفصل.
إنذار قنبلة.. إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-16
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، عن إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما نقلته قنوات إخبارية في خبر عاجل.
ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الواقعة، في انتظار بيان مفصل.
16 إبريل 2019 - 11 شعبان 1440
02:34 PM
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم، عن إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد، بعد إنذار بوجود قنبلة، وفق ما نقلته قنوات إخبارية في خبر عاجل.
ولم ترد أي تفاصيل إضافية حول الواقعة، في انتظار بيان مفصل.
، إنذار قنبلة.. إخلاء برج يضم عدة سفارات في مدريد ،
المصدر : الخليج 365
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