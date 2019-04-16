، البرلمان اليمني يحيل تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للجنة خاصة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا كافة أبناء الشعب في مناطق المليشيات إلى التصدي للمتمردين

أحال مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، مشروع قانون لتصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجددًا على المجلس.

وأنهى مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، جلسته غير الاعتيادية التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، وأكد في بيانها الختامي على أهمية تخليص اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وعلى المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

ووفق "سكاي نيوز عربية" فقد اعتبر البرلمان أن كل الإجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، داعياً كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات إلى التصدي للمتمردين.

وقدم مجلس النواب اليمني الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية على تجاوبها مع دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي داعياً دول التحالف إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية السياسية.

وأدان مجلس النواب في بيانه اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية، بما في ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم الشرعية وإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.

وعبّر البيان عن إدانة ممارسات المليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي، مشددًا على تثمين استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني في موقف من المواقف التي تسجلها القيادة السعودية تجاه اليمن.

وكان مجلس النواب انتخب سلطان البركاني رئيسًا للمجلس، كما تم تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس النواب، وكان البرلمان قد عقد جلساته بناءً على قرار جمهوري أعاد إلى اليمن السلطة التشريعية التي تعطلت بعد اندلاع الحرب في 2015.