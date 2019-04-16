حساب المواطن يطالب المتقاعدين من الموظفين والعسكريين بهذه الشروط

أكد حساب المواطن اليوم على ضرورة تحديث بيانات العسكريين والموظفين المتقاعدين فيما يتعلق بالدخل الشهري للأسرة والبيانات الوظيفية.

وردًا على سؤال حول الإجراءات التي يجب القيام بها عند تقاعد العسكري المستفيد و أهمية تحديث البيانات، قال حساب المواطن:” في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل) ويتم تغيير الحالة الوظيفية إلى ” متقاعد من قطاع حكومي” نوع الدخل “راتب تقاعدي” ومصدر الدخل “مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد”.

أما عن بيانات الدخل التي يفصح عنها العسكريين والموظفين عند التسجيل في حساب المواطن للحصول على الدعم المقدم من البرنامج فتكون عن طريق الإفصاح عن مجموع الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل (التأمينات/ التقاعد)، أما فيما يتعلق ببدل غلاء المعيشة فلا يطلب حساب المواطن الإفصاح عنه.

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مصدر الدخل يؤثر في دعم حساب المواطن

هناك عدة أمور تؤثر في مبلغ الدعم المقدم من حساب المواطن بالنقص أو الزيادة في مقدمتها الدقة في تسجيل بيانات الدخل، حيث كشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثّر على قيمة الدعم المقدم لهم، وفي هذه الحالة يتواصل حساب المواطن مع المستفيدين و إشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.

اختلاف البيانات

عند التسجيل في حساب المواطن يجب الإفصاح المبالغ الإجمالية التي تكتسب ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يكتسب من الأنشطة التجارية وغيرها، وفي حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن أخرى مسجلة لدى الجهات الرسمية تعتمد الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.