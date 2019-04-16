كشف محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، أن أكثر المنافذ الجمركية التي يحُبط فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة إلى المملكة هي المنافذ الشمالية.
وأوضح الحقباني خلال برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية” أن أكثر ما يصل الجمارك هي المخدرات وليست الأسلحة، لافتاً إلى أنه وصل الجمارك نحو 132 مليون حبة كبتاجون.
وأضاف الحقباني أن أكثر المنافذ دخولاً للمخدرات هي المنافذ الشمالية، ومنها ضباء، حالة عمار، الدرة، الحديثة.
وحول تطوير المنافذ البرية قال الحقباني إن هناك خطة تطويرية، تستهدف تحويلها جميعاً إلى منافذ نموذجية خلال خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي أكثر المنافذ التي يُرصد فيها محاولات تهريب المخدرات والأسلحة؟ محافظ الجمارك يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.