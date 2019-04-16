«مسك» تطلق هويتها الجديدة على وقع مستقبل الوظائف والتحول الرقمي

أطلقت أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية» اليوم الهوية الجديدة لها، بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة, ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ورؤساء الشركات الكبرى في فندق كراون بلازا.

وصاحب حفل الإطلاق أنشطة خطابية وحوارية تناولت مستقبل الوظائف في الاقتصاد الرقمي ودور أكاديمية مسك في إعداد الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق التحول الرقمي وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد رئيس مجلس أكاديمية مسك ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى أن العالم يتغير اليوم ويتقدم بسرعة خصوصًا مع دخولنا في عصر الثورة الصناعية الرابعة التي ستكون كما وصفها البعض التسونامي الرقمي بشتى مجالات الحياة، وأن التغيرات التي نشهدها اليوم لم تعد في كيف نعمل، إنما كيف نتعلم وماهي المهارات الجديدة التي نحتاجها لمواجهة تغيرات سوق العمل.

من جانبه؛ بين الرئيس التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار أن الأكاديمية تسعى منذ انطلاق أعمالها في مارس 2018 إلى الأخذ بيد الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعارف للوصول بهم إلى آفاق أرحب في المستقبل بما يخدم توجهات المملكة العربية السعودية والتزامها بتنفيذ رؤية 2030 ، وهو ما يتفق مع رؤية المؤسسة الأم «مسك الخيرية» خصوصًا فيما يتصل بالتعليم وتمكين الشباب والشابات وإيجاد أجيال من القادة في المستقبل.

يُذكر أن الأكاديمية قد أطلقت عددًا من البرامج التعليمية من بينها برامج المهارات التقنية، وبرامج التقنية المالية وبرامج الوسائط الرقمية الإبداعية، واستهدفت هذه البرامج تأهيل أكثر من (7000) شاب وشابة سعوديين في أكثر من (30) مدينة ومحافظة في المملكة، وهو ما يعكس جهود الأكاديمية لضخ الخبرات داخل المملكة العربية السعودية؛ من أجل الدفع بالعملية التعليمية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي.

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بعد ذلك وقعت كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبنك التنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مشتركة مع أكاديمية مسك بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية »، تمتد إلى ثلاثة سنوات، في خطوة يسعى من خلالها الأطراف إلى التعاون والتنسيق ضمن إطار عمل مشترك يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية في مسيرة التنمية الوطنية، وفي مقدمة ذلك تأهيل الشباب عبر إكسابهم المهارات المطلوبة.

وتنص مذكرة التعاون على تقديم برامج تدريبية تخصصية مكثفة تتيح للشباب السعودي فرص الدخول لسوق العمل، وتبادل البيانات الخاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل ليتم استهدافهم بالبرامج التدريبية اللازمة، مع وضع الممكنات التي تساعد في رفع نسبة التوطين، إضافة إلى دعم خريجي البرامج التدريبية من خلال فعاليات التوظيف أو ببرامج تمويل مشروعات رواد الأعمال.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن الاتفاقية تهدف إلى تمكين الشباب في سوق العمل لرفع نسبة التوطين من خلال تدريبهم وتأهيلهم، وكذلك زيادة فرص التمويل المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تأتي لتخدم مستهدفات إستراتيجية متوازية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك زيادة التوطين.

وأوضح المهندس الراجحي أن الوزارة حققت نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة، في إطار توفير فرص وظيفية للمواطنين، مضيفاً بأنه تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال فترة وجيزة.

وأفاد المدير التنفيذي لأكاديمية مسك المهندس عمر نجار أن مذكرة التعاون تأتي بعد تطابق وجهات النظر بين الأكاديمية ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية التي تنصب على ضرورة توفير البيئة التدريبية والتأهيلية للوصول إلى سوق العمل بالشكل المهني المناسب، وبناء قدراتهم لتعزيز فرص ممارستهم للأعمال الحرة وإطلاق مشروعاتهم الواعدة، معبرًا عن شكره وتقديره للوزارة والبنك وبالخصوص معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، مثمنًا في الوقت ذاته ما تبذله الوزارة من جهود في دعم البرامج الرامية لتطوير الشباب السعوديين.

وأكد المدير العام لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد حرص البنك على بناء الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات ذات الصلة في مجال تعزيز ممارسة الشباب للأعمال الحرة ودعم رواد الأعمال ، حيث سيقدم البنك من خلال هذه الشراكة حزمة من الحلول التمويلية النوعية والخدمات غير المالية لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة من الاستفادة من الفرص المنبثقة من هذه الاتفاقية من مخرجات أكاديمية مسك ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط التمويل لمنتجات البنك التمويلية.