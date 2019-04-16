بالصور.. تدشين مبادرة «الأولوية لهم» في القطاعات الخدمية بحائل

دشن مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، يرافقه فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، مبادرة «الأولوية لهم»، أمس، الإثنين، في مقر المستشفى السعودي الألماني.

ويأتي تدشين هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها تحت شعار «بناء وتمكين»، وتهدف إلى تيسير المراجعات وإجراء المعاملات اليومية وتخفيف المشقة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وهم كبار السن ومن لديه إعاقة والمرأة الحامل ومِن لديها طفل رضيع في مختلف القطاعات الحكومية وخصوصًا الخدمية منها.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة فريح العياد، أن الإدارات الحكومية بالمنطقة ستشارك بهذه المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والمساهمة في تقديم الخدمات بيسر وجودة عالية.

وأشار العياد إلى أن تفعيل هذه المبادرة في حائل ضمن 13 منطقة إدارية أخرى سيعزز من صورة المملكة العربية السعودية التي تقدم خدمات جليلة لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم.