الأرصاد تنبّه إلى سقوط أمطار رعدية على نجران وجازان

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظتي وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة.

وأفادت هيئة الأرصاد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ هذه الحالة المناخية تبدأ في الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

في سياق متصل، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشاداتها وتعليماتها.

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كما أصدرت هيئة الأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة جازان، وتحديدًا (فيفا، العارضة، الخوبة، الدائر والأجزاء المجاورة)؛ حيث توقعت سقوط أمطار رعدية متوسطة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مختلف مناطق المملكة، توقعت فيه أن تسود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق .

وأورد التقرير أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.