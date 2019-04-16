السعودية اليوم / وفد إدارة شؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة يزور المؤسسة العامة للتقاعد



الرياض 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

قام وفد من الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة برئاسة مدير عام الإدارة العميد الطيار الركن محمد بن مضواح القحطاني، بزيارة للمؤسسة العامة للتقاعد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسسة وإدارة شؤون المتقاعدين بالقوات المسلحة لما يخدم المتقاعدين والمستفيدين.

وكان في استقبال الوفد مساعد محافظ المؤسسة للشؤون التأمينية سعود بن سليمان الجهني، الذي رحب بالوفد مثمناً زيارتهم للمؤسسة، حيث تجول مدير عام إدارة شؤون المتقاعدين والوفد المرافق له في مرافق وقطاعات المؤسسة، التي شملت مركز الهاتف المجاني للاطلاع على سير العمل واستقبال مكالمات العملاء.

بعد ذلك زار الوفد صالة استقبال عملاء المؤسسة واطلعوا عن قرب على كيفية استقبال العملاء وخدمتهم.

وقدم القحطاني شكره وتقديره للمؤسسة والقائمين عليها على تعاونهم البناء في خدمة متقاعدي القوات المسلحة ومستفيديهم.

وفي ختام الزيارة سلّم مساعد المحافظ للشؤون التأمينية درعاً تكريمياً للعميد الطيار الركن محمد بن مضواح القحطاني .

// انتهى //

13:52ت م

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