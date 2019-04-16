السعودية اليوم / وكيل الشؤون الإسلامية يلتقي وزير الشؤون الدينية الباكستاني في إسلام أباد



إسلام أباد 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

زار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله بن محمد الصامل مقر وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، حيث كان في استقباله معالي وزير الوزير الشيخ نور الحق قادري، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار زيارته الحالية إلى جمهورية باكستان لرئاسة وفد المملكة في أعمال المؤتمر العالمي " رسالة الإسلام " في دورته الرابعة الذي ينظمه مجلس علماء باكستان.

ونوه وزير الشؤون الدينية الباكستاني في مستهل اللقاء بتميز مشاركة المملكة العربية

وأكد " قادري " أن السعودية وباكستان وقفتا سداً منيعاً وحصناً قويا أمام مختلف الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام لأغراض سياسية وجهود بلدينا واضحة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن السعودية رائدة العمل الإسلامي ونعتز بشراكتنا مع الشؤون الإسلامية في نقل رسالة الوسطية .

وقدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية دعوة موجهة لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لزيارة باكستان، مشيداً بما تقوم به الشؤون الإسلامية بالسعودية من أعمال وما تشهده من تطور كبير في مختلف الأعمال والبرامج التي تخدم العمل الإسلامي المشترك.

من جانبه، أثنى الدكتور عبدالله الصامل على ما وجده في باكستان من حفاوة وكرم ضيافة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني وقياداته خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها والتي وصفها بغير المستغربة على الأشقاء في باكستان العزيزة على قلب كل مسلم، كما أشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين التاريخية والقائمة على المحبة والأخوة الإسلامية التي لا يزعزعها أي كيان.

ونقل الدكتور عبدالله بن محمد الصامل تحيات وسلام معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذين ينوه بالتعاون المشترك مع الشؤون الدينية الباكستانية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية .

وأكد في ختام اللقاء أن الوزارة فتحت آفاقاً من التعاون الكبير والمتواصل مع كافة الوزرات بالعالم الإسلامي للعمل على مختلف القضايا التي تخدم العمل الإسلامي وتعزز العمل المشترك لنشر قيم الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين يؤكدان على أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة، داعين إلى الدفاع عنه ومحاربة الفرقة والشتات والعنف .

وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان الشيخ متعب الجديعي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وتعزيز القواسم المشتركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني لوكيل الشؤون الإسلامية هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:49ت م

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إسلام أباد 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واسزار وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله بن محمد الصامل مقر وزارة الشؤون الدينية الباكستانية، حيث كان في استقباله معالي وزير الوزير الشيخ نور الحق قادري، وعدد من قيادات الوزارة، في إطار زيارته الحالية إلى جمهورية باكستان لرئاسة وفد المملكة في أعمال المؤتمر العالمي " رسالة الإسلام " في دورته الرابعة الذي ينظمه مجلس علماء باكستان.ونوه وزير الشؤون الدينية الباكستاني في مستهل اللقاء بتميز مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية في مختلف المحافل الإسلامية العالمية في تقديم صورة واضحة عن الإسلام الوسطي المعتدل الذي يؤكد رسالة المملكة في العالم وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم.وأكد " قادري " أن السعودية وباكستان وقفتا سداً منيعاً وحصناً قويا أمام مختلف الجماعات المتطرفة التي تحاول اختطاف الإسلام لأغراض سياسية وجهود بلدينا واضحة في هذا الصدد، لافتاً إلى أن السعودية رائدة العمل الإسلامي ونعتز بشراكتنا مع الشؤون الإسلامية في نقل رسالة الوسطية .وقدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني لوكيل وزارة الشؤون الإسلامية دعوة موجهة لمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لزيارة باكستان، مشيداً بما تقوم به الشؤون الإسلامية بالسعودية من أعمال وما تشهده من تطور كبير في مختلف الأعمال والبرامج التي تخدم العمل الإسلامي المشترك.من جانبه، أثنى الدكتور عبدالله الصامل على ما وجده في باكستان من حفاوة وكرم ضيافة من مختلف أطياف الشعب الباكستاني وقياداته خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها والتي وصفها بغير المستغربة على الأشقاء في باكستان العزيزة على قلب كل مسلم، كما أشاد بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين التاريخية والقائمة على المحبة والأخوة الإسلامية التي لا يزعزعها أي كيان.ونقل الدكتور عبدالله بن محمد الصامل تحيات وسلام معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذين ينوه بالتعاون المشترك مع الشؤون الدينية الباكستانية في خدمة الإسلام ونشر الوسطية .وأكد في ختام اللقاء أن الوزارة فتحت آفاقاً من التعاون الكبير والمتواصل مع كافة الوزرات بالعالم الإسلامي للعمل على مختلف القضايا التي تخدم العمل الإسلامي وتعزز العمل المشترك لنشر قيم الوسطية والاعتدال تحقيقاً لتطلعات ورؤى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ اللذين يؤكدان على أن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والتسامح والمحبة، داعين إلى الدفاع عنه ومحاربة الفرقة والشتات والعنف .وتم خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب الدعوة والإرشاد بسفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان الشيخ متعب الجديعي بحث عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما ما يتصل بالعمل الإسلامي وتعزيز القواسم المشتركة في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني لوكيل الشؤون الإسلامية هدية تذكارية بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //13:49ت م0081

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