السعودية اليوم / جستر تبوك تفتتح مقرها الجديد وتعقد اجتماعها الخامس



تبوك 11 شعبان 1440 هـ الموافق16 إبريل 2019 م واس

احتفت الجمعية

وعقدت الجمعية اجتماعها الخامس الذي ناقش الأعضاء فيه عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية من أجل الدفع بأعمال الجمعية لمزيد التقدم والحرفية.

وأوضح رئيس المجلس إدارة الجمعية أن المبنى الجديد سيمكن أعضائها من ممارسة أعمالهم سواء التدريبية أو التوعوية في بيئة عملية احترافية ، مؤكداً أن المبنى يضم العديد من القاعات المخصصة للأعمال الإدارية والتدريبية.

وأفاد أن "جستر" هي جمعية علمية نشأت في جامعة الملك سعود بالرياض ، وتعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجلات التربية الخاصة المختلفة ، تقوم على تلبية حاجة المجتمع الاكاديمي السعودي المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة وذات العلاقة بهدف الاسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي, مبيناً أن دور الجمعية يرتكز على ما يتعلق بتنمية الفكر العلمي وتعزيز الشراكات العلمية وتحقيق التواصل لأعضاء الجمعية فيما يخدم اهتماماتها وتقدمها العلمي تجاه خدمة ذوي الإعاقة.

// انتهى //

13:35ت م

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تبوك 11 شعبان 1440 هـ الموافق16 إبريل 2019 م واساحتفت الجمعية السعودية للتربية الخاصة بمنطقة تبوك " جستر " التابعة للجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود ، بافتتاح مقر مركزها الجديد على طريق الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية شاهر البلوي وأعضاء جستر بالمنطقة.وعقدت الجمعية اجتماعها الخامس الذي ناقش الأعضاء فيه عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها إعادة ترتيب الهيكلة الإدارية من أجل الدفع بأعمال الجمعية لمزيد التقدم والحرفية.وأوضح رئيس المجلس إدارة الجمعية أن المبنى الجديد سيمكن أعضائها من ممارسة أعمالهم سواء التدريبية أو التوعوية في بيئة عملية احترافية ، مؤكداً أن المبنى يضم العديد من القاعات المخصصة للأعمال الإدارية والتدريبية.وأفاد أن "جستر" هي جمعية علمية نشأت في جامعة الملك سعود بالرياض ، وتعنى بالدراسات التربوية والخدمات المساندة لمجلات التربية الخاصة المختلفة ، تقوم على تلبية حاجة المجتمع الاكاديمي السعودي المتخصص لإيجاد قناة فاعلة للتواصل مع القطاعات المختلفة وذات العلاقة بهدف الاسهام في لعب دور محوري في قضايا الإعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة والعمل على تأصيل مجالات التربية الخاصة من منظور علمي, مبيناً أن دور الجمعية يرتكز على ما يتعلق بتنمية الفكر العلمي وتعزيز الشراكات العلمية وتحقيق التواصل لأعضاء الجمعية فيما يخدم اهتماماتها وتقدمها العلمي تجاه خدمة ذوي الإعاقة.// انتهى //13:35ت م0078

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