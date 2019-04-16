السعودية اليوم / أمير القصيم يستقبل مدير تعليم عنيزة بمناسبة فوز الإدارة بـ 3 جوائز بمهرجان تونس العالمي



بريدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالأمارة بمدينة بريدة بحضور محافظ عنيزة عبد الرحمن السليم اليوم, مدير التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، وعددًا من منسوبي الإدارة والطلاب, بمناسبة حصدهم لثلاثة جوائز فنية كبرى خلال تمثيلهم للمملكة في مهرجان تونس العالمي للمسرح المدرسي.

واطلع سموه على ما حققته إدارة تعليم عنيزة من جوائز فنية خلال تمثيل المملكة في مهرجان تونس العالمي، الذي شهد عروضًا مسرحية من عدة دول حول العالم.

حيث حصلت الفرقة المسرحية التابعة لتعليم عنيزة على الجائزة الفنية الكبرى بعرض مسرحي بعنوان "شرود"، الذي يهدف لمعالجة عدد من قضايا الشباب وعلاقاتهم الاجتماعية بمحيطهم وتعاملاتهم.

كما فازت الإدارة بالجائزة الفنية لأفضل مخرج لإبراهيم الفراج, إضافةً إلى الجائزة الفنية لأفضل ممثل التي حصل عليها الطالب صالح الدامغ.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع, مباركًا لهم هذا الإنجاز العالمي المشرف للوطن, مؤكدًا على أن المشاركين مثلوا شباب وفتيات الوطن خير تمثيل من خلال تألقهم ونثرهم إبداعاتهم على خشبة المسرح في ذلك المحفل العالمي للمسرح المدرسي في تونس.

ووجه سموه بالاستفادة منها في حملة تعزيز الأمن الفكري بالمنطقة, منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من دعم وعناية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله-، مباركًا للجميع هذا الإنجاز, سائلًا المولى عز وجل التوفيق لهم.

من جهته قدم مدير تعليم محافظة عنيزة محمد الفريح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المتواصل للإدارة في أنشطتها كافة، وتشجيعه الدائم لأبنائه الطلاب والطالبات, لافتًا الانتباه إلى أن التحفيز الذي يتلقاه الطلاب والطالبات من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يعكس تناميًا للوصول إلى أعلى درجات النجاحات في شتى المجالات, سائلًا المولى عز وجل التوفيق والإعانة.

// انتهى //

13:35ت م

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