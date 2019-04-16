السعودية اليوم / "الطريق إلى سوق العمل" ندوة متخصصة لخريجي وخريجات وحدات التدريب التقني والمهني في جازان



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان المهندس فوزي رضوان أن خريجي التدريب التقني مؤهلون لاستلام زمام القيادة المهنية في سوق العمل في كافة التخصصات المهنية، نظرًا لجودة مخرجات التدريب التقني بتوفر المناهج المتطورة والتجهيزات الحديثة والمدربين الأكفاء ، وذلك خلال ندوة " الطريق إلى سوق العمل " التي نظمتها الإدارة ضمن فعاليات ملتقى التوظيف لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بجازان، المقام بقاعة الأمير محمد بن ناصر في الكلية التقنية العالمية بمدينة جيزان.

ودعا الخريجين إلى الإيمان بقدراتهم واختيار مسارهم في سوق العمل من خلال مجالات التوظيف المتاحة أو من خلال ريادة الأعمال، حيث تجد مشاريع الخريجين والخريجات برامج للتمويل من معهد ريادة الأعمال الوطني، مشددًا على أهمية استغلال الفرص والتحلي بالصبر لتحقيق الأهداف المأمولة.

من جانبه بين ممثل فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة جازان عبد الرحمن مريع أبرز البرامج التي تقدمها المؤسسة لمشتركيها من خلال المعاشات التقاعدية أو برنامج الأخطار المهنية " إصابات العمل " والذي يهتم بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصاب، إلى جانب برنامج ساند الذي يقدم الدعم المادي والتدريب والبحث عن فرص وظيفية في حال فصل الموظف لأسباب خارجة عن إرادته .

بدوره استعرض ممثل فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجازان رويد بريك البرامج التي يقدمها الصندوق للخريجين والخريجات في مجالات التأهيل والتدريب والتوظيف والتطوير، وذلك من خلال مركز هدف ومركز طاقات ووحدة التوظيف بجامعة جازان، التي تشمل دورات تدريبية في إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، إلى جانب موقع دروب، كمنصة تدريبية إلكترونية تقدم أكثر من 100 دورة تدريبية مجانية في اللغة الإنجليزية والموارد البشرية والحاسب الآلي والمبيعات وغيرها، فضلًا عن برنامج الشهادة المهنية الاحترافية، وبرنامج وصول وقرّة الموجة لمساعدة النساء العاملات في تجاوز عقبة الوصول لمقر العمل وحضانة الأطفال.

كما بين ممثل فرع " طاقات " بمنطقة جازان علي الخبراني أن البوابة الوطنية للعمل " طاقات " جزء من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث تعمل كحلقة وصل بين صاحب العمل والباحث عن العمل، وتقدم خدمات تأهيل الخريجين من خلال مستشار التوظيف الذي يسعى لمعرفة نقاط القوة والضعف لدى الخريج ومساعدته للالتحاق بالوظيفة المناسبة.

يُذكر أن الملتقى يشهد مشاركة 30 جهة من المؤسسات والشركات في المعرض المتخصص، الذي يأتي ضمن حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان على تعزيز التواصل بين قطاع الأعمال والخريجين والخريجات من وحدات التدريب التقني والمهني، ويختتم فعالياته يوم غد الأربعاء متضمنا العديد من الدورات التدريبية وورش العمل عن الثقافة العمالية وأخلاقيات العمل .

// انتهى //

13:29ت م

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