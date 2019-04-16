السعودية اليوم / "جستر جازان" تشارك مدارس المنطقة الاحتفاء بـ"اليوم الخليجي لصعوبات التعلم"



جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

شارك فرع الجمعية

وأوضح المدير التنفيذي لـ"جستر جازان" خالد الشبيلي، أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن برامج الجمعية و أهدافها لإبراز الأيام العالمية التي تختص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تفعيلاً لهذه الأيام وإيماناً منها بأهميتها ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في نهضة المجتمع، وللتوعية بصعوبات التعلم التي تعد أحد أنواع الإعاقات، مشيراً إلى أهمية تفعيل هذه الأيام التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي.

// انتهى //

13:28ت م

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جيزان 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واسشارك فرع الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" بمنطقة جازان، مدارس المنطقة تفعيل "اليوم الخليجي لصعوبات التعلم ".وأوضح المدير التنفيذي لـ"جستر جازان" خالد الشبيلي، أن مشاركة الجمعية تأتي ضمن برامج الجمعية و أهدافها لإبراز الأيام العالمية التي تختص بذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تفعيلاً لهذه الأيام وإيماناً منها بأهميتها ولحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في نهضة المجتمع، وللتوعية بصعوبات التعلم التي تعد أحد أنواع الإعاقات، مشيراً إلى أهمية تفعيل هذه الأيام التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي.// انتهى //13:28ت م0074

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.