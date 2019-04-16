السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية : ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة 4 أضعاف في كل مناطق العالم



جنيف 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالحصبة في كل مناطق العالم خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري أربعة أضعاف ، وذلك مقارنة بأعداد الإصابات في الربع الأول من العام الماضي.

وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم دول العالم بالتوسع في نطاق التطعيمات ضد الحصبة ، مشيرة إلى أنه مرض شديد العدوي ويمكن أن يؤدي إلى وفاة الطفل أو إصابته بالعمي أو الصمم وتلف المخ.

وأوضحت المنظمة أن مرض الحصبة يمكن الوقاية منه من خلال جرعتين من اللقاح الفعّال ، وأن المنظمة وشركائها تجري عمليات استجابة للسيطرة علي تفشي المرض وزيادة تغطية اللقاحات .

وأوصت بتوفير اللقاح لتحصين الجميع وإتاحة العيادات في الأوقات المناسبة لجميع الفئات السكانية.

// انتهى //

13:18ت م

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