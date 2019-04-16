السعودية اليوم / وكيل إمارة القصيم يلتقي وفد الشورى ويستعرض سبل التعاون بين مجلس المنطقة والشورى



بريدة 11 شعبان 1440 هـ الموافق 16 إبريل 2019 م واس

التقى وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس وفد مجلس الشورى سعد السبتي وأعضاء الوفد المرافق له الذي يزور المنطقة.

واستعرض اللقاء سبل التعاون بين مجلس الشورى ومجلس المنطقة والجهات الحكومية، سعياً لكل ما من شأنه خدمة الصالح العام وتحقيق كل ما يعود على المواطن والوطن بالخير والفائدة, وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة ـ حفظها الله ـ، وحرصها على تطوير العمل في مجالس المناطق لتلمس احتياجات المواطنين ومراعاة ذلك، ومتابعة سير المشروعات.

وجرى خلال اللقاء طرح المشروعات التنموية التي تشهدها منطقة القصيم، ومنقاشة احتياجات المنطقة التنموية والمستقبلية.

من جانبه قدّم رئيس وفد مجلس الشورى نبذة عن مهام المجلس وممارسته لدوره الرقابي من خلال مناقشته لتقارير الأجهزة الحكومية والزيارات الميدانية، بهدف تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وكيف نشأة العلاقة بين مجلس الشورى ومجالس المناطق.

وأفاد أن الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الشورى إلى مناطق المملكة واستقبال مجلس الشورى لوفود مجالس مناطق المملكة، يأتي في إطار التواصل والتكامل بين المجلس ومجالس المناطق بما يخدم مسيرة التنمية في المملكة، حيث تتيح هذه اللقاءات لمجلس الشورى رؤية متكاملة عن احتياجات المناطق والاستفادة منها عند دراسة المجلس التقرير السنوي لأي جهة حكومية.

// انتهى //

13:18ت م

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