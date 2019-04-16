السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يلتقي فريق " ليث" التطوعي



نجران 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة أهمية العمل التطوعي في المجتمع وإبراز ما يتميز به الشباب السعودي من حب لعمل الخير وتقديم كل الدعم والمساندة للمحتاجين.

وأشاد سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد فريق "ليث" التطوعي ناصر بن محمد آل مهري يرافقه أعضاء الفريق بالدور الكبیر الذي يقوم به الفرق التطوعية لخدمة جميع شرائح المجتمع في ظل دعم القيادة الرشيدة - أیدھا الله -، مؤكدًا سموه أهمية تفعيل ثقافة العمل التطوعي.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا اشتمل على الأعمال والبرامج التي قام بها الفريق منذ تأسيسه حتى الآن.

وأوضح قائد فريق " ليث " التطوعي ناصر آل مهري أن عدد المنتسبين للفريق بلغ 138 متطوعًا ومتطوعة وهم من رواد البحث والإنقاذ التطوعي، مشيرًا إلى أن الهدف من تأسيس الفريق هو الاستفادة من أفضل الطاقات البشرية والآليات الحديثة لتلبية طلبات الاستغاثة بجاهزية عالية، إضافًة إلى تدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع الأخطار والوقاية منها وشغل أوقات فراغهم بالنفع الذي يعود على الوطن والمواطن، وكذلك بناء شراكة مجتمعية مع القطاعين الحكومي والخاص.

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13:15ت م

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