السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يكرّم الفائزين في مسابقة "القراءة والكتابة .. تجويد وإتقان"



الباحة 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 إبريل 2019م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، 36 طالباً وطالبة بالمنطقة فازوا في مسابقة "القراءة والكتابة .. تجويد وإتقان" ، وذلك ببهو الإمارة اليوم .

وهنأ سموه الطلاب الفائزين، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق التميز العلمي، منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، حاثاً سموه على بدل المزيد من الجهود والرعاية المثلى التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لبنة صالحة في المستقبل.

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه الغير مستغرب ورعايته لأبنائه الطلاب والطالبات ولكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية تكريم الطلاب النابغين لما يمثلونه في حياة أممهم ورقي أوطانهم باعتبارهم نموذجا للأمل المشرق لمسيرة التنمية الوطنية بسواعدهم البناءة وعقولهم النيرة التي عليها عماد رقي الوطن وتقدمه مهنئاً الطلاب الفائزين بهذا الإنجاز المشرف .

بدورهم عبّر الطلاب والطالبات المكرمين عن شكرهم لأمير منطقة الباحة على استقباله لهم وتكريمهم، مؤكدًا أن هذا التكريم سيكون له الأثر الإيجابي لتحقيق المزيد من التفوق والنجاح .

وفي نهاية الاستقبال سلّم أمير منطقة الباحة الشهادات التقديرية والهدايا التذكارية للطلاب الفائزين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

// انتهى //

13:07ت م

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