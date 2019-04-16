السعودية اليوم / أمير نجران بالنيابة يلتقي مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة ويتسلم التقرير الإحصائي السنوي



نجران 11 شعبان 1440هـ الموافق 16 أبريل 2019 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، أمير منطقة نجران بالنيابة بجهود رجال مكافحة المخدرات وما يقدمونه من تضحيات من أجل القضاء على هذه الآفة التي تدمر أبناء الوطن وتضر المجتمع.

وأشاد سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة نجران العميد فهد بن حمّاد الحمّاد، بالدور التوعوي الذي يقوم به رجال المكافحة في توعية المجتمع وتعريفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية الوقاية منها، مشددًا على أهمية تعزيز المشاركات التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته للمساهمة في الحد من انتشار المخدرات.

وتسلّم سموه خلال اللقاء التقرير الإحصائي السنوي، مشتملًا على إحصائيات عن جهود الإدارة من حيث الضبطيات والكميات من حبوب الكبتاجون والحشيش والقات وغيرها من الممنوعات المخدرة، مثمنًا سموه جهود منسوبي إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة وما حققته من نتائج في ضبط المخدرات.

من جهته أكد العميد الحمّاد حرص الإدارة على تنفيذ العديد من البرامج التوعوية من خلال المشاركة عبر المعارض والدورات المقامة في المنطقة التي ساهمت في رفع درجة الوعي للمجتمع.

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13:04ت م

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