انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تحلم بضرب السياحة التركية.. وتستيقظ على أرقام "مرعبة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:48 مساءً - "ثمن الإجرام التركي وادفع تمرّ.. السعوديون يُلقّنون أردوغان درساً وأنقرة تعترف"، هذا هو عنوان لتقرير أعدته صحيفة "سبق" السعودية، ضَخَّم من خلاله حجم تأثير السعوديين على القطاع السياحي التركي في حال أقدموا على مقاطعة السياحة والسفر إلى تركيا.

التقرير ربط انخفاض عدد السياح السعوديين الذاهبين إلى تركيا في شهري يناير وفبراير من هذا العام (خلال فصل الشتاء)، بتدهور مؤشرات الاقتصاد التركي، وبسياسة الحكومة التركية تجاه السعودية، متغافلاً الارقام المتزايدة للسياح العرب من الدول الاخرى، لنفس الفترة.

وتوترت العلاقات السياسية التركية السعودية، بعد اغتيال فريق أمني مقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، وما أعقبه من انتقادات دولية لاذعة ضد المملكة، في ظل إصرار أنقرة على كشف المسؤول الأول عن تنفيذ جريمة اغتيال جمال داخل أراضيها.

وتزايدت التوترات بين أنقرة والرياض على خلفية الموقف التركي المساند لقطر، التي حاصرتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في الخامس من يونيو 2017، حيث دعمت تركيا قطر وشكل حائط صد لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها الدوحة، في ظل الحديث الذي كان في حينه عن احتمال تدخل عسكري من قبل الرياض وأبوظبي ضد نظام الحكم في قطر.

ودشن نشطاء سعوديون عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج حمل وسم "مقاطع السفر والمنتجات التركيه السعودية"، كنوع من مطالبة السعوديين بمقاطعة المنتجات التركية، وعدم السفر إليها، في ظل الأزمة القائمة، ومحاولة الضغط على تركيا اقتصادياً، إلا أن الأرقام تظهر أن السياح السعوديون مازالوا يسافرون إلى تركيا لقضاء إجازاتهم، في حين أن من قاطعتها منهم لن يؤثر على الموسم السياحي التركي.

تركيا الأولى أوروبياً

ما تشير إليه الأرقام والإحصائيات الرسمية، حول أداء القطاع السياحي في تركيا، يُظهر حجم النمو الهائل الذي تحقق في خلال العام الماضي.

فحتى نهاية العام 2018، تصدرت تركيا نمو القطاع السياحي، حيث فاق عدد السياح الذاهبين إلى تركيا حاجز ال 45 مليون سائح للمرة الأولى، ليبلغ 46.1 مليون، محققة ارتفاعاً بنسبة 22.3% مقارنة بالعام 2017، وذلك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المؤشرات الاقتصادية.

في العام 2018 بلغ حجم السياح الوافدين إلى تركيا 46.1 مليون سائح من جميع دول العالم، وكانت نسبة السياح العرب قرابة 10% من اجمالي السياح الوافدين.

وتأتي السعودية في المرتبة 17 ضمن أهم الدول المستثمرة في تركيا، حيث يصل حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة إلى 11 مليار دولار، وإجمالي عدد شركاتها العاملة يصل إلى ألف شركة خلال السنوات الأخيرة، وفق التقارير الرسمية.

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فعلى سبيل المثال، بلغ إجمالي السياح الوافدين فقط من جورجيا وبلغاريا 17.7% من إجمالي السياح الوافدين، وبلغ اجمالي السياح الألمان فقط 9.4% من إجمالي السياح.

وبالعودة إلى حجم التضخيم التي يروج له من تأثير السعودية على القطاع السياحي في تركيا، يتوضح أن نسبة السياح القادمين من السعودية والإمارات والبحرين- وهي الدول التي قادت حملات مقاطعة للسياحة التركية- لا تتعدى 18% من إجمالي السياح العرب ككل.

وتروج التقارير السعودية إلى انخفاض كبير في القطاع السياحي لتركيا في الشهرين الاولين من العام 2019، مرجعة السبب إلى سياسة الحكومة الخاطئة، وارتفاع عدد حالات الاعتداء على السياح الخليجيين عموماً، والسعوديين خاصة، إضافة إلى انعدام الأمن في مدنها، حيث تراجع عدد السعوديين الذين دخلوا تركيا بقصد السياحة إلى 41 ألف سائح فقط مقارنة بـ 71 ألف سائح لنفس الفترة من العام الماضي.

لكنها في الوقت نفسه تتجاهل الأسباب الاقتصادية التي يعاني منها المواطن السعودي، وكان لها دوراً أساسياً في تقليل إنفاق المواطن السعودي على السياحة بصفة عامة، إضافة إلى الانطباع السيء الذي شاب صورة المواطن السعودي حول العالم؛ بسبب جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية في أكتوبر الماضي.

وبالعودة إلى الإحصائيات والأرقام، نجد أن هناك ارتفاع كبير لعدد السياح الوافدين من معظم الدول العربية لنفس الفترة.

فقد ارتفع عدد السياح الجزائرين من 26 ألف سائح في شهري يناير وفبراير من العام 2018، ليصل 35 ألفاً لنفس الفترة من العام الحالي.

وارتفع عدد السائحين المصريين من 26 ألف سائح ليصل 35 ألف سائح لنفس الفترة، وبلغ عدد السياح الليبيين 40 ألف سائح لنفس الفترة.

السياح البحرنيون إلى تركيا ارتفع عددهم أيضاً من 15 ألف سائح ليصل 20 ألف سائح لنفس الفترة، في حين ارتفع عدد السياح العراقيين من 124 ألف سائح ليصل 162 ألف سائح لنفس الفترة.

في حين ارتفع عدد السياح الكويتين من 40 ألف سائح ليصل 49 ألف سائح لنفس الفترة، وزاد عدد السياح الأردنيين من 31 ألف سائح ليصل 40 ألف سائح لنفس الفترة.

هده الارقام تشير إلى حجم النمو في السياحة العربية فقط في خلال الشهرين الأوليين من العام 2019؛ الأمر الذي ينبئ بنمو كبير في القطاع السياحي التركي عام 2019.